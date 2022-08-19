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Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию на ЗАЭС

Президент Турции Эрдоган захотел обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг ЗАЭС
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган захотел обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом глава государства заявил после возвращения из Львова, передает РИА Новости.

Турецкий лидер заявил, что тема ЗАЭС не случайна. По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно внимательно следить за ситуацией вокруг станции и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать.

Виктория Кондратьева
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