Турция назвала единственный способ решения конфликта на Украине

Представитель Эрдогана призвал стремиться к достижению мира на Украине путем переговоров

Сторонам конфликта на Украине необходимо стремиться к достижению мира в стране путем переговоров. Такой способ решения ситуации назвал представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает ТАСС.

«Единственное решение состоит в том, чтобы все поддержали усилия, направленные на достижение мира путем переговоров, а не разжигали войну», — призвал политик. Он добавил, что визит турецкого главы государства во Львов, который состоялся 18 августа, является продолжением дипломатических инициатив Анкары.

По словам Калына, турецкая сторона поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее стало известно, что Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины. Соответствующий меморандум был подписан во Львове, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. По данным ведомства, турецкие структуры могут развивать конкретные проекты для восстановления.