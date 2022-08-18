Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины, меморандум был подписан во Львове

Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины, меморандум был подписан во Львове, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, турецкие структуры могут развивать конкретные проекты для восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что благодарен Турции за готовность помочь в восстановлении Харькова и Харьковской области.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность потенциальной угрозой безопасности из-за боев в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС). Как сообщил Эрдоган, Анкара серьезно обеспокоена проблемой продолжающихся около АЭС боевых действий.