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Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины

Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины, меморандум был подписан во Львове

Фото: Pixabay

Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины, меморандум был подписан во Львове, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, турецкие структуры могут развивать конкретные проекты для восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что благодарен Турции за готовность помочь в восстановлении Харькова и Харьковской области.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность потенциальной угрозой безопасности из-за боев в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС). Как сообщил Эрдоган, Анкара серьезно обеспокоена проблемой продолжающихся около АЭС боевых действий.

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Марина Совина
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