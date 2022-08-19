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Промышленники ФРГ призвали Шольца одуматься и снять санкции с России

Die Welt: промышленники ФРГ призвали канцлера Шольца не рисковать Германией ради Украины

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ради сохранения экономики Германии в условиях жесточайшего кризиса необходимо немедленно снять санкции с России, а не рисковать будущим страны ради Украины и поддержки украинского президента Владимира Зеленского. К этому канцлера ФРГ Олафа Шольца призвали промышленники из Торговой ассоциации федеральной земли Саксония-Анхальт, сообщает газета Die Welt.

«Мы, профессионалы, знаем из многих разговоров с нашими клиентами, что подавляющее большинство [немцев] не желает жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, заработанным кровным трудом. Вы хотите быть тем канцлером, который довел Германию до разорения? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной?» — говорится в обращении с призывом одуматься.

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Промышленники выразили уверенность в том, что падение уровня жизни приведет к снижению покупательской способности немцев, и в последствии станет причиной разорения многих предприятий малого и среднего бизнеса.

Также представители торговой ассоциации усомнились в необходимости поддержки Украины. По их мнению, украинская демократия не соответствует той картинке, которую показывают немцам западные СМИ, а на самом деле сплошь коррумпирована и автократична.

Ранее премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман предложил немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа.

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Виктория Кондратьева
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