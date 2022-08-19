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Патрушев заявил о развязанной Западом против России гибридной войне

Патрушев заявил о непрекращающейся подготовке Запада к вооруженному конфликту с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Западные страны развязали против России гибридную войну, а специальная военная операция на Украине используется как предлог для антироссийской кампании. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российские предложения по формированию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности были отвергнуты. Таким образом, вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать страну на международной арене, кроме того, вводятся санкции против России, добавил Патрушев.

Запад старается «балансировать на грани» между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с Россией, заключил секретарь Совбеза.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о невозможности нормального развития мировой экономики без России. По его словам, в США и странах Европы наблюдается обратная ситуация: прогнозы относительно роста экономики ухудшаются, финансисты фиксируют стагнацию на протяжении двух кварталов подряд.

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Сергей Истомин
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