Стало известно об экологической ситуации в Москве после задымления

После задымления в Москве концентрация вредных веществ снизилась в пять раз

После задымления в Москве концентрация вредных веществ снизилась в пять раз. Данные о текущей экологической ситуации в российской столице представлены на сайте Мосэкомониторинга.

В службе пояснили, что прошедшей ночью в целом Москва не попала под воздействие продуктов горения лесных пожаров, рост загрязнения воздуха в городе отсутствовал.

«В утренние часы воздушные массы из районов природных пожаров начали поступать в южные районы Москвы и ТиНАО, однако за счет интенсивных условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере роста загрязнения воздуха не происходит», —говорится в сообщении Мосэкомониторинга.

По уточненным прогнозам, поступление воздушных масс со стороны очагов природных пожаров на территорию Москвы будет кратковременным. 19 августа воздушная масса с продуктами горения будет проходить южнее российской столицы, добавили в службе.

Ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал сохранение дымки и запаха гари в Москве в течение трех-четырех дней.

17 августа в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари — они пришли в город из-за ветра из Рязанской области, где полыхают пожары.