Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно об экологической ситуации в Москве после задымления

После задымления в Москве концентрация вредных веществ снизилась в пять раз

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

После задымления в Москве концентрация вредных веществ снизилась в пять раз. Данные о текущей экологической ситуации в российской столице представлены на сайте Мосэкомониторинга.

В службе пояснили, что прошедшей ночью в целом Москва не попала под воздействие продуктов горения лесных пожаров, рост загрязнения воздуха в городе отсутствовал.

«В утренние часы воздушные массы из районов природных пожаров начали поступать в южные районы Москвы и ТиНАО, однако за счет интенсивных условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере роста загрязнения воздуха не происходит», —говорится в сообщении Мосэкомониторинга.

По уточненным прогнозам, поступление воздушных масс со стороны очагов природных пожаров на территорию Москвы будет кратковременным. 19 августа воздушная масса с продуктами горения будет проходить южнее российской столицы, добавили в службе.

Ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал сохранение дымки и запаха гари в Москве в течение трех-четырех дней.

17 августа в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари — они пришли в город из-за ветра из Рязанской области, где полыхают пожары.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Пара похудела на 150 килограммов и спасла свои отношения
Стало известно об экологической ситуации в Москве после задымления
Гинекологи назвали основные меры профилактики и причины цистита после секса
Оператора связи оштрафовали в России на миллион рублей
В Запорожье заявили о возможном срыве отопительного сезона на Украине
Устроивший стрельбу с четырьмя пострадавшими житель Дагестана сдался полиции
В «Зените» одной фразой отреагировали на переход Дзюбы в турецкий клуб
Депутаты проголосовали за отставку мэра российского города-миллионника
О пятикратном снижении загрязнения воздуха за сутки объявили в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.