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В Китае раскрыли причину мирового хаоса

Global Times: несоответствие между упадком США и менталитетом державы вызывает раскол

Фото: Pixabay

Несоответствие между упадком США и их менталитетом сильнейшей державы является первопричиной существующего раскола и хаоса в мире, раскрыло китайское издание Global Times.

В публикации отмечается, что суть не в том, что сделали или не сделали Москва и Пекин, а в том, смогут ли США и Запад преодолеть свои страхи и тревогу относительно собственного упадка.

Так, Вашингтон является наиболее ярким представителем гегемонизма, в то время как Китай и Россия на самом деле защищают международный порядок, честность и справедливость. В случае если США станут враждовать с Китаем и Россией, они «изолируют себя в мире», заключает издание.

Ранее обозреватель The Nation Том Энгельгардт заявил, что «дряхлеющий» американский президент Джо Байден олицетворяет упадок США. По мнению 78-летнего эксперта, пока Америка «трещит по швам», представители администрации Байдена «живут на всю катушку и воссоздают холодную войну», закончившуюся 30 лет назад.

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Марина Совина
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