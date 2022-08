США предрекли «крах всего» из-за «дряхлеющего» президента Байдена

The Nation: «дряхлеющий» американский президент Байден олицетворяет упадок США

«Дряхлеющий» американский президент Джо Байден олицетворяет упадок США, заявил обозреватель The Nation Том Энгельгардт.

По мнению 78-летнего эксперта, пока Америка «трещит по швам», представители администрации Байдена «живут на всю катушку и воссоздают холодную войну», закончившуюся 30 лет назад. «Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден планирует снова баллотироваться в 2024 году», — пишет автор. Обозреватель напомнил, что 80-летний Байден является старейшим главой государства в истории Соединенных Штатов.

«Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?» — предрек Энгельгардт. Обозреватель добавил, что в подобном возрасте упадок — «это вторая натура».

«Все ждали "мирных дивидендов", обещанных американцам после окончания холодной войны. Однако после наступления "мира" возникло непреодолимое желание влить побольше налоговых долларов в Пентагон», — объяснил автор. По его словам, годами в США безотносительно реальных возможностей американских военных «раздували» оборонный бюджет и поощряли корпорации военно-промышленного комплекса (ВПК). В итоге ВПК достиг «невообразимых размеров и мощи».

По мнению аналитика, это доказывает полнейшую неспособность Вашингтона выиграть хоть что-либо значимое, несмотря на богатство. «Наша Америка трещит по швам, и старейшая история человечества может измениться до неузнаваемости, ведь нам грозят упадок и крах вообще всего», — резюмировал он.

Американские СМИ часто пишут об ошибках и оговорках Байдена из-за его возраста. В июле он перепутал «беременность» с «президентством». Вместо «прервать беременность» (to terminate the pregnancy) Байден сказал «прервать президентство» (to terminate the presidency).