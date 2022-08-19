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Стали известны подробности ядерной сделки с Ираном

Al Jazeera: проект ядерной сделки предполагает снятие санкций с 17 банков Ирана

Фото: Vahid Salemi / AP

Проект ядерной сделки предполагает снятие санкций с 17 банков и 150 компаний Ирана. Подробности сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, близкие к переговорам по иранскому ядерному досье.

«Европейское предложение по возрождению ядерной сделки включает в себя четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней. В первый день после подписания соглашения санкции будут сняты с 17 иранских банков и 150 компаний», — говорится в материале телеканала.

Помимо этого, стало известно, что проект сделки предусматривает освобождение Южной Кореей принадлежащих Ирану семи миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Иран обязуется приступить к постепенному отказу от реализации ядерной программы с первого дня после подписания соответствующего соглашения. Проект соглашения по ядерному досье между Тегераном и Европой включает в себя четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней.

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Николай Чигасов
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