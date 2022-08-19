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Блогерша примерила на камеру бюстгальтер 70-летней давности и удивила фанатов

Блогерша Жасмин Чисвелл померила на камеру бюстгальтер конической формы 70-летней давности

Фото: @jasminechiswell

Блогерша Жасмин Чисвелл из Шотландии примерила на камеру бюстгальтер 70-летней давности и удивила фанатов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 16 миллионов подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как она выглядит в данном предмете гардероба современной модели с чашками сферической формы, отделанном кружевом и снабженном подушечками. Затем она надела нижнее белье дизайна 1950-х годов, которое имело конические очертания. При этом вкладыши в нем отсутствовали.

Зрителей заинтересовало подобное сравнение вещей, и своим мнением об одежде они поделились в комментариях. «Забавно, как сильно мода меняется с годами», «Я люблю 1950-е, но это для меня слишком», «Эти острые кончики, вероятно, могли бы прорвать бумагу», «Представьте, что вы упали в надувной лодке 70-летней давности...» — высказались они.

В июне сообщалось, что блогерша Аделина Вининг примерила винтажное платье модного дома Dior, которое ранее принадлежало ее бабушке, и прославилась в сети. Девушка рассказала, что во время уборки чердака нашла черное платье Christian Dior, которое в молодости носила ее покойная родственница. Юзерша крупным планом продемонстрировала узоры на вещи.

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Алина Гостева
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