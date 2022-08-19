Устроивший стрельбу с четырьмя пострадавшими житель Дагестана сдался полиции

В Дагестане устроивший стрельбу с четырьмя пострадавшими местный житель явился с повинной

В Дагестане житель села Алмак, устроивший стрельбу с четырьмя ранеными, явился в полицию с повинной. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает ТАСС.

В настоящий момент подозреваемого допрашивают правоохранители.

В ночь на 19 августа в селе Алмак Казбековского района произошла стрельба. Среди пострадавших заместитель имама мечети, сельский депутат, местный житель и бывший подполковник полиции.

Известно, что экс-полицейский находится в реанимации. Его хотят перевезти санитарной авиацией в Махачкалу.

«Причина стрельбы — сельская, скажем так, оппозиция, которая мешает работе администрации», — заявил глава села агентству.