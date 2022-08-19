Туристов предостерегли от провоза одного вида ручной клади

The Sun: туристов предостерегли от провоза чемоданов с колесиками в ручной клади

Профессиональный путешественник и соучредитель компании Flash Pack Ли Томпсон предостерег туристов от перевозки в ручной клади чемоданов с колесиками. Об этом он рассказал в беседе с The Sun.

По словам эксперта, такой вид сумок занимает слишком много места, поэтому если полки будут переполнены, чемодан с колесиками отправят в багаж без спроса пассажира.

Однако мягкие сумки, напротив, он посоветовал всегда брать с собой в салон самолета, так как их очень легко повредить при погрузке.

Ранее в августе этот же эксперт поделился лайфхаком, как незаметно пронести на борт самолета вещи, которые не уместились в ручную кладь. Для этого с собой нужно взять с собой большой пакет, а также надеть куртку или пальто с большими карманами и доверху набить их предметами, которые понадобятся в поездке.