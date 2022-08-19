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США поставили перед КНДР выбор между диалогом и усилением сдерживания

Госдеп надеется на продолжение диалога с КНДР, но готов усилить давление

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что США надеются восстановить прямой диалог с Северной Кореей, однако готовы приложить еще больше усилий для усиления ее сдерживания. Таким образом Вашингтон поставил Пхеньян перед выбором между дипломатическим решением проблемы и продолжением давления США и их союзников на КНДР, сообщает ТАСС.

«Мы стремимся к диалогу, прямому диалогу с КНДР как к средству продвижения нашей общей цели — полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако, в отсутствие готовности КНДР действовать таким образом и ввиду продолжающихся провокаций, мы продолжим тесно координировать действия с Японией и Республикой Корея, а также делать надлежащие шаги, когда дело касается их безопасности и нашего коллективного сдерживания Пхеньяна», — заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Ранее военные ведомства США и Южной Кореи решили усилить военное сотрудничество из-за частых ракетных запусков Северной Кореи. Стороны договорились расширить масштаб и область совместных военных учений и маневров на Корейском полуострове и вокруг него для укрепления совместной боеготовности.

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Марина Совина
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