Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Невеста заказала платье с перьями на девичник и осталась со «школьной поделкой»

TikTok-блогерша Тин заказала платье на свой девичник и сравнила его со школьной поделкой

Фото: Sophie Wust / Unsplash

TikTok-блогерша Тин (фамилия неизвестна) из США заказала в сети платье на свой девичник и осталась со «школьной поделкой». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео невеста продемонстрировала желаемый предмет гардероба, который рекламировала модель. Так, манекенщица позировала в пудровом розовом наряде с глубоким декольте и длиной чуть выше колена, украшенном стразами и объемными пушистыми перьями. Затем блогерша сама примерила полученное изделие, сравнив его с работой школьника на уроке труда. На кадрах видно, что одежда имеет другие оттенок и длину, а также оформлено пайетками и небольшим количеством отличающихся по форме перьев.

Зрителей рассмешило приобретенное девушкой платье. «Может быть, они отправляют нижнюю половину наряда отдельно», «Ну, перья же есть», «Замени их на страусиные и добавь побольше страз», — прокомментировали они.

В июне сообщалось, что блогерша Кэти Снукс заказала платье в интернет-магазине Asos и получила «костюм страуса». В начале видео девушка продемонстрировала скриншот каталога сайта ретейлера, на котором предстала модель в наряде длины мини до середины бедра, оформленном перьями и V-образным вырезом, и в босоножках на каблуках. Манекенщица стояла у стены, подогнув одну ногу. Затем тиктокерша сравнила, как приобретенный товар выглядит на ее фигуре. Так, она позировала боком у зеркала, выгнув спину. При этом на кадрах видно, что одежда смотрится на Снукс объемнее и доходит ей до коленей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» остановят
Депутат Госдумы призвал прекратить поставки электроэнергии в Эстонию
Швейцарский банк призвали одуматься
Психолог перечислила признаки излишней вовлеченности в работу
«Крылья Советов» потеряли очки в матче с новичком РПЛ
Названа стоимость самой дешевой квартиры в популярном курортном штате США
Созданы чернила для печати 3D-татуировок
Редчайший тигр растерзал фермера
На сотрудника российского изолятора возбудили дело за взятку игровой консолью
Россиянам перечислили виды упражнений до и после дачных работ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.