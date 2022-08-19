Невеста заказала платье с перьями на девичник и осталась со «школьной поделкой»

TikTok-блогерша Тин заказала платье на свой девичник и сравнила его со школьной поделкой

TikTok-блогерша Тин (фамилия неизвестна) из США заказала в сети платье на свой девичник и осталась со «школьной поделкой». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео невеста продемонстрировала желаемый предмет гардероба, который рекламировала модель. Так, манекенщица позировала в пудровом розовом наряде с глубоким декольте и длиной чуть выше колена, украшенном стразами и объемными пушистыми перьями. Затем блогерша сама примерила полученное изделие, сравнив его с работой школьника на уроке труда. На кадрах видно, что одежда имеет другие оттенок и длину, а также оформлено пайетками и небольшим количеством отличающихся по форме перьев.

Зрителей рассмешило приобретенное девушкой платье. «Может быть, они отправляют нижнюю половину наряда отдельно», «Ну, перья же есть», «Замени их на страусиные и добавь побольше страз», — прокомментировали они.

В июне сообщалось, что блогерша Кэти Снукс заказала платье в интернет-магазине Asos и получила «костюм страуса». В начале видео девушка продемонстрировала скриншот каталога сайта ретейлера, на котором предстала модель в наряде длины мини до середины бедра, оформленном перьями и V-образным вырезом, и в босоножках на каблуках. Манекенщица стояла у стены, подогнув одну ногу. Затем тиктокерша сравнила, как приобретенный товар выглядит на ее фигуре. Так, она позировала боком у зеркала, выгнув спину. При этом на кадрах видно, что одежда смотрится на Снукс объемнее и доходит ей до коленей.