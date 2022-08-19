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Линда Евангелиста снялась для обложки Vogue после изуродовавшей ее операции

Модель Линда Евангелиста снялась для обложки Vogue с тейпами после неудачной липосакции

Изображение: Vogue

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась для обложки британской версии журнала Vogue после изуродовавшей ее операции. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

57-летняя манекенщица приняла участие в фотосессии для сентябрьского номера. Знаменитость запечатлели в нарядах таких люксовых марок, как Chanel, Fendi и Alexandre Vauthier. На размещенных снимках звезда подиумов позирует в плащах, косынках и шляпах красного и розового цвета, а также с цветочным и леопардовым принтом.

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В интервью с изданием Евангелиста призналась, что в обычной жизни ее лицо выглядит иначе, чем на фотографиях. По словам манекенщицы, к съемке ее готовила известная визажистка и основательница одноименного бренда косметики Пэт Макграт. В частности, чтобы визуально скрыть последствия неудачно проведенной липосакции, мастер использовала специальные ленты и резинки. «Мои челюсть и шея не выглядят так в реальной жизни. Но не могу же я везде ходить с тейпами и резинками. Я пытаюсь любить себя такой, какая есть», — заявила знаменитость.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Линда Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Zeltiq Aesthetics, потребовав с медиков 50 тысяч долларов. В иске отмечалось, что модель прошла несколько процедур липосакции в период с 2015-го по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект — у звезды развилась парадоксальная жировая гиперплазия, и образовавшиеся жировые отложения на ее теле невозможно скорректировать диетами и спортивными упражнениями.

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Мария Винар
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