Линда Евангелиста снялась для обложки Vogue после изуродовавшей ее операции
Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась для обложки британской версии журнала Vogue после изуродовавшей ее операции. Соответствующие снимки появились на сайте издания.
57-летняя манекенщица приняла участие в фотосессии для сентябрьского номера. Знаменитость запечатлели в нарядах таких люксовых марок, как Chanel, Fendi и Alexandre Vauthier. На размещенных снимках звезда подиумов позирует в плащах, косынках и шляпах красного и розового цвета, а также с цветочным и леопардовым принтом.
В интервью с изданием Евангелиста призналась, что в обычной жизни ее лицо выглядит иначе, чем на фотографиях. По словам манекенщицы, к съемке ее готовила известная визажистка и основательница одноименного бренда косметики Пэт Макграт. В частности, чтобы визуально скрыть последствия неудачно проведенной липосакции, мастер использовала специальные ленты и резинки. «Мои челюсть и шея не выглядят так в реальной жизни. Но не могу же я везде ходить с тейпами и резинками. Я пытаюсь любить себя такой, какая есть», — заявила знаменитость.
В сентябре 2021 года сообщалось, что Линда Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Zeltiq Aesthetics, потребовав с медиков 50 тысяч долларов. В иске отмечалось, что модель прошла несколько процедур липосакции в период с 2015-го по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект — у звезды развилась парадоксальная жировая гиперплазия, и образовавшиеся жировые отложения на ее теле невозможно скорректировать диетами и спортивными упражнениями.