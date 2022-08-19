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Минобороны объявило об уничтожении гаубицы M777 ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении гаубицы M777 ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили поставленную Вооруженным силам Украины (ВСУ) США гаубицу М777. Об этом во время ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Гаубица располагалась в Запорожской области Украины.

По словам представителя оборонного ведомства, также были уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Склады были расположены в районах населенных пунктов Курахово и Дачное Донецкой народной республики (ДНР), а также в Херсонской и Харьковской областях Украины.

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Согласно обновленным данным Минобороны от 19 августа, с начала спецоперации ВС России уничтожили 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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