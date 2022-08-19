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В Индонезии допустили встречу Путина и Байдена на G20

Посол Таварес заявил о готовности организовать встречу президентов Путина и Байдена на G20
Владимир Путин и Джо Байден

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Индонезия может организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20 на острове Бали, сообщает РИА Новости.

Таварес допустил встречу двух президентов при их очном участии в саммите и интересу к диалогу. «Пожалуйста, все возможности для этого открыты», — ответил посол на вопрос журналиста о готовности Индонезии провести встречу Путина и Байдена.

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Марина Совина
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