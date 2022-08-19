Минобороны сообщило о подавлении взвода РСЗО «Смерч» в ДНР

Минобороны заявило о подавлении двух взводов РСЗО «Смерч» в ДНР и Запорожской области

Российские войска подавили два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» в районах Васюковка Донецкой народной республики (ДНР) и Орехов Запорожской области, а также взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в районе Дзержинска. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, также были поражены два взвода РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий «Гиацинт-Б».

Помимо этого, российские войска поразили три взвода гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка ДНР, а также Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункты временной дислокации подразделений «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Николаевка и «Айдара» в районе Соледар ДНР.