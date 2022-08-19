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Минобороны РФ заявило о невозможности очного обучения в ряде регионов Украины

Минобороны РФ заявило, что очное обучение в центре и на востоке Украины невозможно

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о невозможности очного обучения в ряде регионов Украины из-за того, что в образовательных учреждениях разместились подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

«В центральных и восточных регионах страны, в нарушение всех норм международного права и обычной человеческой этики, объекты практически всех образовательных учреждений используются для размещения подразделений ВСУ, наемников и националистов, складов с боеприпасами, штабов, пунктов связи и других объектов военного назначения», — сообщил Мизинцев. По его словам, в регионах не проведено централизованной подготовки учебного процесса, а большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции.

При этом западные и украинские СМИ утверждают, что посещению учащимися школ и вузов препятствуют «неизбирательные удары», якобы наносимые российскими войсками по гражданской инфраструктуре, отметил Мизинцев. Он добавил, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут украинские власти. «Лишая детей знаний, они лишают их будущего», — заключил генерал-полковник.

Ранее Михаил Мизинцев рассказал, что военные ВСУ заняли и оборудовали огневые позиции на территории школы в поселке Кураховка в Донецкой народной республике (ДНР). В Николаеве здание промышленного профессионального училища они превратили в казарму и опорный пункт, а в общежитии харьковского университета они разместили солдат, оборудовали склад боеприпасов и разместили военную технику.

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Марина Совина
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