Шольц снизил НДС на продажу газа для компенсации другого налога

Канцлер ФРГ Шольц снизил НДС на продажу газа до 7 процентов для компенсации другого налога

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о снижении налога на добавленную стоимость на продажу газа с 19 до 7 процентов с октября 2022-го по март 2024 года для компенсации другого налога. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Этим шагом мы снижаем нагрузку на потребителей газа в целом гораздо больше, чем нагрузку, создаваемую налогом на газ. Эта сниженная ставка НДС будет применяться до тех пор, пока взимается сбор за газ», — сказал канцлер Германии.

Речь идет о дополнительном сборе в 2,4 евроцента за киловатт-час электричества, о котором власти ФРГ сообщили в конце июля. Эксперты Bloomberg полагают, что объявленное канцлером снижение НДС может стоить бюджету Германии около 14 миллиардов евро упущенной выгоды.

Ранее глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг спрогнозировал резкий скачок инфляции в стране. По его словам, в случае прекращения поставок российского газа инфляция в Германии к концу 2022 года может превысить десять процентов.