Россия увеличила экспорт нефти по морю вопреки санкциям

S&P Analytics: Россия нарастила морской экспорт нефти в августе вопреки санкциям

С 1 по 16 августа морской экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России вырос вопреки западным санкциям, сообщает S&P Global Platts Analytics со ссылкой на данные аналитиков Kpler.

Объемы поставок сырой нефти по морю увеличились на 140 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, составив 3,36 миллиона баррелей в сутки. В целом экспорт сырой нефти остается на высоком уровне и уже пять месяцев превышает показатели до начала военных действий на Украине. В то же время третий месяц подряд растет ввоз российских нефтепродуктов за рубеж — в первой половине августа он достиг 2,75 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с 24 февраля текущего года.

Несмотря на то что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Азии продолжают закупать российскую нефть по низкой цене, и в текущем месяце экспорт в Пекин немного вырос, поставки крупнейшим импортерам российского топлива (Китаю и Индии) сократились. В страны было ввезено 1,56 миллиона баррелей в сутки, что на 11,5 процента меньше, чем в июле. В частности, Индия рекордно снизила закупки нефти из России, закупив в августе 670 тысяч баррелей в сутки. В то время как в апреле экспорт вырос почти до 1 миллиона баррелей в сутки.

При этом Россия стала поставлять больше нефти в Европу. В августе рекордно закупились дешевым топливом Нидерланды, Италия и Турция. По сравнению с июлем экспорт в эти страны вырос на 400 тысяч баррелей в сутки.

Согласно данным, ввоз российской нефти в Европу также увеличила российская компания «Лукойл». Нефтедобытчик нарастил поставки на Сицилию, где находится принадлежащий ему НПЗ ISAB, крупнейший в Италии. На его долю приходится пятая часть мощностей по переработке нефти в стране. Компания пока не подвергается прямым санкциям.

В начале августа Eurostat опубликовал предварительные данные, которые свидетельствуют о том, что страны Евросоюза в июне стали покупать больше российской нефти вопреки прямому запрету на поставки. В июне государства ЕС импортировали около 7,3 миллиона тонн сырой нефти из России, что на 0,4 процента больше по сравнению с показателями мая. Поставки нефтепродуктов выросли на 9,7 процента и составили 2,65 миллиона тонн.

Запрет на закупку российских нефти и нефтепродуктов морским путем государства ЕС ввели в начале июня. Он вступит в силу в полной мере в феврале следующего года. При этом эмбарго не касается поставок по трубопроводу «Дружба», для которых сделано исключение.