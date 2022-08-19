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Макрон захотел еще раз созвониться с Путиным

Елисейский дворец: Макрон рассчитывает еще раз позвонить Путину в ближайшие дни

Фото: Christophe Ena / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон захотел еще раз позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину в ближайшие дни. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает РИА Новости.

В коммюнике сказано, что в ходе беседы с Путиным Макрон высказался за отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). «Президент Республики еще раз подчеркнул свою озабоченность в связи с рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности», — сообщили в Париже.

Отмечается, что Путин заявил французскому коллеге о своем согласии на развертывание миссии на станции. Главы государств договорились продолжить контакты.

Ранее сообщалось, что Макрон позвонил Путину. Главы государств обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины. Путин подчеркнул, что систематические обстрелы территории ЗАЭС со стороны ВСУ создают угрозу масштабной катастрофы, которая может привести к радиационному заражению обширных территорий.

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Виктория Кондратьева
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