Перечислены простые способы отбелить подошву обуви

«Московский комсомолец»: отбелить подошву обуви поможет средство для снятия лака

Редакторы портала «Московский комсомолец» перечислили простые способы отбелить подошву обуви. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь специалисты порекомендовали отбелить подошву меламиновой губкой, разрезанной на небольшие части. Отмечается, что губку следует намочить и приступить к мытью обуви.

Кроме того, эксперты рассказали, что удалить грязь с подошвы поможет и средство для снятия лака с ногтей, в составе которой отсутствует ацетон. После обработки ватой, пропитанной раствором, обувь необходимо помыть, уточнили они.

Вдобавок авторы материала посоветовали обратить внимание на соду. Так, перед процессом нужно смочить водой подошву. Далее журналисты предлагают взять губку для мытья посуды, нанести на ее жесткую сторону упомянутое средство и начать мыть обувь. Когда грязь исчезнет, подошву следует протереть чистой влажной тряпкой, заключили эксперты.

В мае австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла быстрый и действенный способ очистить белую обувь. На примере собственных кед жительница города Перт показала лайфхак, который позволит вернуть белизну обуви с помощью щетки и зубной пасты. На размещенных кадрах видно, что она втирает пасту в кроссовки, в том числе на внутреннюю часть языка и шнурки. После этого автор видео убирает остатки средства влажной тканевой салфеткой и демонстрирует результат.

