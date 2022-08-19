На Ozon начали продавать подержанные товары

Ozon запустил доску онлайн-объявлений

Маркетплейс Ozon запустил сервис онлайн-объявлений частных лиц, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в Минэкономики с предложениями к поправкам к закону «Об информации». Участники рынка сочли решение ожидаемым, так как из-за санкций интерес россиян к подержанным товарам вырос.

Как рассказали изданию представители Ozon, сервис «Объявления» заработал 3 августа в Ростове-на-Дону, его запуск в остальных городах России пока готовится. Доска онлайн-объявлений станет одним из разделов сайта маркетплейса и будет доступна как физлицам, так и продавцам Ozon, желающим реализовать уцененные товары. В поисковой выдаче такие предложения будут отображаться отдельными виджетами, сервис доставки пока не предусмотрен, уточнили в Ozon.

Согласно законопроекту о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, принятому в первом чтении в середине июля, размещать рекламу можно будет только через единого оператора, назначать которого сможет правительство России. Новая организация, по задумке авторов инициативы, должна защитить билборды и сервисы объявлений от кибератак.

Против законопроекта уже высказались несколько ведомств (ФАС, Минпромторг, Минэк), ассоциаций (Опора России, АКИТ, РАЭК, Российская Гильдия риелторов, РСПП), правительство Москвы, а также АНО «Цифровая экономика», Avito, Сбер, «Яндекс» и еще ряд крупных игроков рынка.

Ozon в письме Минэкономразвития такое отмечает, что принятие законопроекта в текущем виде «потребует полного прекращения деятельности Ozon либо закрытия сервиса размещения объявлений, что приведет к значительному усугублению текущих экономических проблем как для самой компании, так и российских граждан». Глава Института исследований интернета Карен Казарян объяснил, что проект поправок к закону «О рекламе» исключает иностранное участие на рынке классифайдов, а головная структура Ozon с зарегистрирована на Кипре.

После введения санкций продажи подержанных товаров, в том числе техники, стремительно растут. К примеру, в июне 2022 года россияне купили более чем вдвое больше подержанных смартфонов, чем в мае. Кроме того, во втором квартале года спрос на подержанные холодильники в России вырос на 23 процента. Жители бросились активно скупать старую технику брендов «Атлант» и «Бирюса».