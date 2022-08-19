Во Франции заявили о возможном пересмотре Путиным условий визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Елисейский дворец: президент Путин может пересмотреть условия визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин во время разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном допустил возможность пересмотра требований к визиту на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Соответсвующее сообщение появилось на сайте Елисейского дворца.

Согласно опубликованной информации, Москва может согласиться на допуск миссии через территорию Украины, а не России. Как уточняет РБК, Макрон настоял на том, чтобы МАГАТЭ прибыла на станцию на согласованных Киевом условиях.

В пятницу, 19 августа, Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину. Главы государств обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины. По данным пресс-службы Кремля, российский лидер подчеркнул, что систематические обстрелы территории ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины создают угрозу масштабной катастрофы, которая может привести к радиационному заражению обширных территорий.

«Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку», — сказано в заявлении. Отмечается, что Путин подтвердил готовность оказать содействие экспертам агентства.

Ранее 16 августа президент Франции провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудил условия работы миссии МАГАТЭ в зоне Запорожской АЭС.