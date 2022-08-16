Макрон обсудил с Зеленским условия работы МАГАТЭ в зоне Запорожской АЭС

Макрон обсудил с Зеленским условия работы миссии МАГАТЭ в зоне Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил условия работы миссии Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в зоне Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает ТАСС.

«Президент республики выразил поддержку предложению генерального директора МАГАТЭ по скорейшей отправке миссии на место, и президенты двух стран обсудили условия такой миссии», — сказано в публикации.

Макрон и Зеленский также обсудили экспорт украинского зерна. Они также приветствовали продолжение работы соглашения, предусматривающего вывоз зерна по морю из порта Одессы. «Франция продолжает поддерживать европейские усилия по "маршрутам солидарности" по экспорту украинского зерна автомобильным и речным транспортом», — заявили во дворце.

11 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал посетить Запорожскую АЭС международную миссию, в состав которой должны войти сотрудники МАГАТЭ и военные эксперты ООН. При этом Кулеба сообщил, что это должно произойти с подконтрольной Украине территории.

В тот же день в администрации Запорожской области сообщили, что украинская армия нанесла несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. В результате были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.