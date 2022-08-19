Информация о пожаре на аэродроме в Старом Осколе оказалась недостоверной

Информация о произошедшем на аэродроме в Старом Осколе пожаре оказалась недостоверной

Информация о пожаре на аэродроме в Старом Осколе оказалась недостоверной.

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий 18 августа опубликовал в своем Telegram-канале видео со ссылкой на неизвестные источники и сообщил о пожаре на аэродроме в Старом Осколе. «Сообщают, что Старый Оскол. Аэродром», — написал он.

По опубликованным кадрам, снятым в темное время суток из проезжавшего мимо автомобиля установить точное место пожара невозможно. Официальные комментарии по факту возгорания, а также его причины в первоисточнике не приводятся.

МЧС по Белгородской области 19 августа опубликовало сводку о пожарах за последние сутки. В ней в том числе говорится о поступившем 18 августа в 21:40 сообщении о том, что на базе отдыха «Шоколад» в Старооскольском городском округе горит хозяйственная постройка. «Незамедлительно на место происшествия были направлены дежурные караулы пожарно-спасательной части №7 и муниципальной пожарно-спасательной части №59. По прибытию подразделений было установлено, что пожар произошел в дровнице», — сообщили в ведомстве.

Предположительной причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовление электрооборудования. Возгорание полностью ликвидировано в 0:03.

Фотографии пожара на базе отдыха «Шоколад», появившиеся на странице издания «Новости Белграда» во «ВКонтакте» совпадают с кадрами возгорания, опубликованными журналистом. Позже комментарий МЧС также был появился в Telegram-канале Анатолия Шария.

Информация о пожаре на аэродроме в Старом Осколе не получила распространения в СМИ. При этом ряд региональных изданий сообщили о пожаре на базе отдыха и распространении связанных с ним фейков.