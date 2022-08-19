Москвичей предупредили о чрезвычайно высокой пожароопасности

МЧС предупредило жителей Москвы о чрезвычайно высокой пожароопасности 20-22 августа

МЧС предупредило москвичей о чрезвычайно высокой пожароопасности в последующие три дня — 20-22 августа. Соответствующее обращение пресс-служба столичного главка опубликовала в группе во «ВКонтакте».

Предупреждение основано на данных Росгидромета. Горожанам рекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Аналогичное предостережение 18 августа было озвучено для жителей Подмосковья. Уточнялось, что с 19 по 22 августа в регионе прогнозируется самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

Уже несколько дней лесные пожары бушуют в Рязанской области. В трех районах региона введен режим ЧС — в Рязанском, Спасском и Клепиковском.