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Москвичей предупредили о чрезвычайно высокой пожароопасности

МЧС предупредило жителей Москвы о чрезвычайно высокой пожароопасности 20-22 августа

Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области / РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о чрезвычайно высокой пожароопасности в последующие три дня — 20-22 августа. Соответствующее обращение пресс-служба столичного главка опубликовала в группе во «ВКонтакте».

Предупреждение основано на данных Росгидромета. Горожанам рекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Аналогичное предостережение 18 августа было озвучено для жителей Подмосковья. Уточнялось, что с 19 по 22 августа в регионе прогнозируется самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

Уже несколько дней лесные пожары бушуют в Рязанской области. В трех районах региона введен режим ЧС — в Рязанском, Спасском и Клепиковском.

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Евгения Куликова
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