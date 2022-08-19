Ближневосточные страны получат дополнительный триллион долларов от нефти

МВФ: ближневосточные страны получат дополнительно 1,3 триллиона долларов от нефти

Богатые энергоресурсами государства Ближнего Востока получат до 1,3 триллиона долларов дополнительных доходов от нефти в течение следующих четырех лет. Это укрепит их суверенные фонды, пишет Financial Times со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

По сравнению с ожиданиями до конфликта на Украине экспортеры нефти и газа в регионе, особенно страны Персидского залива, «увидят дополнительные доходы», отметил директор МВФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джихад Азур.

Фонды национального благосостояния стран Персидского залива были активны во время пандемии, поскольку стремились извлечь выгоду из волатильности рынка, вызванной кризисом. Во время мирового финансового кризиса 2009 года они воспользовались случаем, чтобы скупить доли в проблемных западных компаниях.

В последние годы многие фонды были сосредоточены на таких секторах, как технологии, здравоохранение, наука, чистая энергетика. Ожидается, что саудовский суверенный фонд PIF станет одним из главных бенефициаров нефтяного бума, поскольку Саудовская Аравия в этом году зафиксирует профицит бюджета в размере 5,5 процента от ВВП впервые с 2013 года. Также страна прогнозирует экономический рост на 7,6 процента, это самый быстрый темп за десятилетие.

Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос в июле до рекордно высокого уровня с апреля 2020 года. Конкурент России на нефтяном рынке нарастил поставки в Китай до 1,65 миллиона баррелей в день в прошлом месяце. Экспорт в Индию из Саудовской Аравии впервые с апреля 2020 года превысил один миллион баррелей в сутки.