Эстонскому правительству пригрозили массовыми протестами

Консервативная партия Эстонии пригрозила властям протестами из-за цен на электроэнергию

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) пригрозила устроить массовые протестные акции, если правительство не примет экстренные меры для снижения цен на электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы, передает портал Postimees.

В партии заявили, что «последовательно выступают за энергетическую независимость Эстонии и надежность энергоснабжения» и «не могут пассивно наблюдать за текущей ситуацией».

«В случае дальнейшего бездействия правительства Консервативная народная партия готова начать организацию акций гражданского неповиновения и массовых протестов, чтобы заставить правительство, доводящее людей до нищеты, уйти в отставку», — отметили в EKRE.

В политсиле также предположили, что у эстонских властей есть инструменты реагирования на ситуацию. По мнению консерваторов, для этого правительству, в частности, нужно «выйти из системы торговли квотами на выбросы CO2 и биржи Nord Pool, либо остаться на бирже и продавать электроэнергию внутри страны по фиксированной цене вне биржи».

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что правительство республики направит Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше минометов, противотанковых средств, а также организует полевой госпиталь в рамках нового утвержденного пакета военной помощи. Отмечается, что с момента начала специальной военной операции России на Украине Таллин уже обеспечил Киев поддержкой на сумму в пределах 250 миллионов евро.