Власти Белгородской области описали разрушения после пожара на складе снарядов

Белгородский чиновник Дыбов заявил, что серьезного ущерба от пожара на складе снарядов нет

Серьезного ущерба от пожара на складе боеприпасов в Белгородской области нет. С таким заявлением выступил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Дыбова, единственные разрушения в домовладениях — выбитые взрывной волной стекла.

«Разрушений в домовладениях серьезных нет. Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны. В настоящий момент работают саперы. После разрешения военных жители могут вернуться домой», — описал ситуацию представитель властей.

Также он отметил, что возгорание на складе уже локализовано.

О пожаре на складе боеприпасов в Белгородской области стало известно 18 августа. О нем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.