Власти Белгородской области описали разрушения после пожара на складе снарядов
Белгородский чиновник Дыбов заявил, что серьезного ущерба от пожара на складе снарядов нет
Серьезного ущерба от пожара на складе боеприпасов в Белгородской области нет. С таким заявлением выступил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов, его слова приводит РИА Новости.
По словам Дыбова, единственные разрушения в домовладениях — выбитые взрывной волной стекла.
«Разрушений в домовладениях серьезных нет. Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны. В настоящий момент работают саперы. После разрешения военных жители могут вернуться домой», — описал ситуацию представитель властей.
Также он отметил, что возгорание на складе уже локализовано.
О пожаре на складе боеприпасов в Белгородской области стало известно 18 августа. О нем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.