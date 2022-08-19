Власти Запорожской области сообщили о выдаче российских автономеров с кодом региона «185»

В Запорожской области начали выдавать российские автономера с кодом региона «185», сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в Мелитополе началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных номерных знаков транспортных средств с цифровым кодом «185».

Для получения документов необходимо представить паспорт гражданина России и национальное водительское удостоверение. «Либо документ, подтверждающий его получение, либо документ о прохождении обучения в автошколе с отметкой Госавтоинспекции о получении водительского удостоверения», — подчеркнули власти.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума о присоединении к России. По его словам, резолюцию поддержали участники форума, на котором присутствовали свыше 700 делегатов.