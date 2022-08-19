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В Воронеже стартовал гастрономический фестиваль

В Воронеже с 19 по 21 августа пройдет гастрофестиваль «Знай наших»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Воронеже в пятницу, 19 августа, стартовал гастрофестиваль «Знай наших». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли Тульской области.

«Гастрономический фестиваль подобного формата проходит впервые. Это хорошая возможность заявить о себе в другом регионе, привлечь новых покупателей, обменяться опытом с коллегами», — заявил глава ведомства Вячеслав Романов.

На празднике, который будет проходить до 21 августа, представлены предприятия — участники проекта «Сделано в Тульской области». Так, машиностроительный завод «Штамп» привез в Воронеж целую выставку самоварной продукции. Торговая компания «Белевский эталон» презентует белевскую пастилу, а кондитерская фабрика «Пекарня Поляковой» — тульские пряники.

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классе по розжигу 40-литрового тульского самовара и дегустации чая.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Сено-солома», посвященный завершению сенокоса, пройдет на Куликовом поле под Тулой 20 августа. Для посетителей мероприятия организуют мастер-классы по изготовлению кукол из ткани и соломы, вырезанию фигурок животных из дерева и плетению венков и ковриков. 

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Валентина Процкова
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