Из-за пожара на складе боеприпасов под Белгородом эвакуировали 89 человек

В Белгородской области эвакуировали 89 человек из-за пожара на складе боеприпасов

В Белгородской области из-за пожара на складе боеприпасов, который произошел днем ранее, эвакуировали 89 человек. Об этом сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов на своей странице во «ВКонтакте».

«Посетил Тимоновскую территорию, где вчера произошло возгорание склада с боеприпасами. В настоящее время 89 жителей эвакуированы в село Лавы на территорию санатория "Красная Поляна", многие уехали в райцентр к родственникам», — рассказал он.

Глава округа добавил, что сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, которые обходят дома. В ближайшее время планируется вернуть жителей домой. Поврежденные строения, по словам Дыбова, будут восстановлены.

О возгорании на складе боеприпасов 18 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также уточнил, что специалисты устанавливают причину пожара. Информации о пострадавших на данный момент нет.