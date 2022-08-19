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В США испугались уничтожения улик Трампом

Власти США опасались, что экс-президент Трамп мог уничтожить имеющиеся документы и улики

Фото: Reuters

Власти США опасались, что бывший американский президент Дональд Трамп мог уничтожить имеющиеся у него документы и улики в случае, если бы информация о готовящемся в его поместье обыске была предана огласке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы.

В документах говорится, что обыск должен был быть проведен в связи с подозрениями в «умышленном удержании информации по вопросам национальной безопасности, сокрытии или перемещении государственных документов и препятствовании федеральному расследованию».

Так, прокуратура настаивала, что сведения о готовящемся обыске не должны быть преданы огласке. В одном из опубликованных документов говорится, что в противном случае «может быть нарушена целостность проводимого расследования и уничтожены улики».

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года.

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Марина Совина
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