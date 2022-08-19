Японская компания перестанет добывать криптовалюту в России

Японская SBI Holdings Inc. перестанет добывать криптовалюту в России

Крупнейшая онлайн-брокерская компания Японии SBI Holdings Inc. заявила, что перестанет добывать криптовалюты в России, пишет Bloomberg.

Падение глобального рынка криптовалют сделало добычу токенов менее прибыльной. До этого майнеры устремились в Россию, чтобы воспользоваться дешевой электроэнергией. Страна стала популярным направлением (помимо Северной Америки) после того, как Китай ввел запрет на майнинг в мае прошлого года.

В апреле министерство финансов США ввело санкции против швейцарской компании по добыче криптовалюты BitRiver из-за ее операций в России. Вскоре после этого американская компания Compass Mining Inc. попыталась ликвидировать оборудование на сумму 30 миллионов долларов в Сибири, чтобы избежать санкций.

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в апрельском отчете, что майнинг криптовалюты может дать России возможность обойти масштабные экономические санкции, введенные США и другими странами.

Ранее аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложили на фоне введенных финансовых санкций создать в России обеспеченный золотом стейблкоин под рабочим названием «золотой рубль».