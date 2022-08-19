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Обнаружено крупнейшее в Европе древнее сооружение

В Испании обнаружили крупнейшую мегалитическую постройку из 526 стоячих камней

Фото: Erhard Nerger / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Испании обнаружили огромный мегалитический комплекс из более чем 500 стоячих камней, который является одним из крупнейших в Европе. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Постройка была обнаружена на участке в провинции Уэльв, находящейся у южной части границы Испании и Португалии, недалеко от реки Гвадиана. По словам археологов, мегалитический комплекс Ла-Торре-Ла-Жанера представляет собой самую большую и разнообразную коллекцию сгруппированных стоячих камней на Пиренейском полуострове. Вероятно, его начали строить во второй половине шестого или в пятом тысячелетии до нашей эры.

Всего археологи насчитали 526 стоячих камней высотой от одного до трех метров. Однако на участке были обнаружены не только стоячие камни, но и различные типы погребальных сооружений, в том числе дольмены, курганы и каменные ящики. Ученые отмечают, что участки, где сочетаются мегалитические постройки нескольких типов, встречаются редко. Большинство камней были сгруппированы в 26 рядов и два кромлеха (каменных круга), которые расположены на холмах, откуда удобно наблюдать за восходом Солнца во время летнего и зимнего солнцестояния, а также в дни весеннего и осеннего равноденствия.

Многие камни глубоко зарыты в землю, поэтому для тщательного изучения мегалитов специалисты запланировали археологические раскопки, которые будут проведены до 2026 года.

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Александр Еникеев
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