В России допустили отправку в Донбасс рабочих из Северной Кореи

Вице-премьер Хуснуллин допустил отправку рабочих из КНДР на восстановление Донбасса

На восстановление республик Донбасса могут отправить рабочих из Северной Кореи. Это допустил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, строители из КНДР уже обратились с соответствующим предложением. «Если юридических проблем не будет, то я считаю, что их участие возможно. Если они будут готовы приехать, мы их будем готовы принять», — сказал он.

В мае глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что украинские военные, попавшие в плен в ходе российской спецоперации, должны направляться на работы по восстановлению разрушенных городов Донбасса. «Надо направить их на самые черные и тяжелые работы. Найдутся для них места и в крымской колонии», — заявил политик.