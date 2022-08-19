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Несколько российских детских садов получили письма с угрозами о насилии

В Томске усилили меры безопасности в детсадах после сообщений с угрозами о насилии

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Томске несколько детских садов получили сообщения с угрозами насилия, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию российского города.

По данным агентства, угрозы в отношении воспитанников поступили утром 19 августа, о чем сотрудники образовательных учреждений сразу же сообщили в полицию и УФСБ. После инцидента было принято решение усилить меры безопасности в детсадах.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Заместитель губернатора Томской области Игорь Толстоносов заявил, что скорее всего сообщение несет ложный характер. «У спецслужб есть отработанный и эффективный порядок реагирования на подобные, пусть даже ложные, угрозы. Мы нон-стоп на связи с руководством и персоналом всех учебных заведений региона, здоровью их воспитанников точно ничего не угрожает», — подчеркнул он.

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Екатерина Власова
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