Зарезавший 17-летнего подростка в торговом центре россиянин пойдет под суд

Под Красноярском осудят мужчину за убийство подростка в ходе драки в торговом центре

В Богучанском районе Красноярского края суд рассмотрит дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 17-летнего подростка. Об этом в пятницу, 19 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Мужчина обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, 15 июня в торговом центре села Чунояр подозреваемый вступил в конфликт с несовершеннолетним, ссора переросла в драку. Улучив момент, мужчина забежал в расположенный рядом магазин, купил там нож, вернулся и в ходе стычки нанес юноше несколько ударов в грудь. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако пострадавший позже скончался в больнице.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, пьяный мужчина пришел в магазин к работавшей там сожительнице за спиртным. В этот момент рядом с кассой стоял несовершеннолетний, который собирался оплатить газировку. Между юношей и мужчиной, который ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, возник спор. Они вышли на улицу, где и произошла смертельная драка.