На российский мегапроект добавили еще денег

Вице-премьер Хуснуллин: на строительство трассы М12 выделено 400 миллиардов рублей

На строительство федеральной трассы М12 Москва — Казань — Екатеринбург добавили еще денег. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, мегапроект получил дополнительные 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также 250 миллиардов на участок от Москвы до Казани. Общая сумма финансирования составила 400 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

По словам Хуснуллина, уже в этом году планируется запустить в работу порядка 100 километров трассы, а в 2023-м — основной ход по всей дороге. Кроме того, на создание участка трассы М-11 в обход Твери дополнительно выделено еще 30 миллиардов рублей.

В начале августа стало известно, что на строительство трассы выделят 50 миллиардов рублей. Вливания в мегапроект должны помочь обеспечить опережающее строительство.

Магистраль будет дублировать трассу М7 «Волга». Она соединит Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Свердловскую области, а также Татарстан, Башкирию и Чувашию. Изначально предполагалось, что трасса М-12 пройдет от Москвы до Казани через Нижний Новгород и станет частью международного транспортного маршрута «Меридиан», который соединит Европу и Китай. По этой скоростной магистрали путь от Москвы до Казани займет 6,5 вместо более чем 12 часов. Завершить строительство дороги планировалось в 2024 году.