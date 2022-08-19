Обыск в доме Трампа связали с обвинениями в его сговоре с Россией

Fox News: обыск у Трампа провели те же агенты ФБР, которые расследовали его связь с РФ

Обыск в доме бывшего президента США Дональда Трампа проводили те же агенты ФБР, которые расследовали обвинения против него в связях и сговоре с властями России. Об этом сообщает Fox News.

По информации издания, ордер на обыск дома политика выдал судья, который ненавидит Трампа. Получили его в Министерстве юстиции, которое, как пишет Fox News, также относится к экс-главе государства с предубеждением. Отмечается, что все эти правоохранительные органы базируются в Вашингтоне.

«Это ужасно. Это коррумпированное поведение. Это злоупотребление властью», — заключил обозреватель Шон Хэннити. Он также рассказал, что, по некоторым данным, действующий президент США Джо Байден все время был в курсе происходящего вокруг Трампа.

Ранее экс-адвокат Трампа Руди Джулиани назвал США фашистским государством из-за обысков, которые прошли в его офисе в рамках расследования попыток политика отменить результаты выборов в штате Джорджия в 2020 году. В обыске резиденции Трампа участвовали порядка ста агентов ФБР. Он предположил, что действия силовиков связаны с его возможным участием в следущих президентских выборах.