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Звезда реалити-шоу установил виниры в Турции и лишился зубов

Звезда реалити-шоу Беннет лишился зубов и перестал разговаривать из-за неудачной процедуры
Дэнни Беннет

Дэнни Беннет. Кадр: @dannytobennett / TikTok

Звезда британского реалити-шоу «Первые свидания» Дэнни Беннет установил виниры в одной из клиник Турции и показал страшные последствия процедуры. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзер с никнеймом danny2bennett признался, что на данный момент ему трудно есть, улыбаться и разговаривать, поскольку накладки постоянно выпадают изо рта. 38-летний Беннет рассказал, что изначально намеревался сделать новые зубы в городе Бирмингем, Великобритания, однако последовал совету знакомых и отправился в заграничную клинику.

После инцидента мужчина ездил в Турцию дважды, так как британские врачи отказывались брать на себя ответственность и исправлять неудачную работу коллег. Беннет признался, что он расстроен и перестал верить в себя, после того как лишился зубов. Кроме того, он попросил у подписчиков контакты хорошего специалиста.

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Упомянутый ролик набрал более 810 тысяч просмотров. Пользователи сети попытались подбодрить телезвезду в комментариях. «Не расстраивайся. Я вообще потерял свои зубы во время лечения рака», «Спасибо, что поделился своей историей. Возможно, это поможет кому-то не попасть в подобную ситуацию», «Я был в такой же ситуации, но боролся. В какой-то момент я опустил руки, но потом жизнь наладилась», — писали юзеры.

Ранее в августе жительница Великобритании Клэр Дадли рассказала, как установила коронки в одной из турецких клиник и едва не лишилась зубов. Женщина отметила, что перед процедурой врач не поинтересовался ее мнением относительно результата, поскольку не говорил на английском языке. В ходе работы специалист истончил по 14 зубов в каждом ряду и поставил Дадли белоснежные коронки не по размеру.

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Полина Гераскина
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