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Эрдоган отверг слухи о планах свергнуть Асада в Сирии

Президент Турции Эрдоган: Анкара не ставит цель свергнуть Асада в Сирии
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Markiian Lyseiko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Анкара не ставит перед собой цель свергнуть президента Сирии Башара Асада с поста главы государства, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит приводит CNN Türk.

«У нас нет такой проблемы, как свержение или несвержение Асада. Все шаги, которые мы сейчас предпринимаем в Сирии, в том числе в координации с Россией, направлены на борьбу с терроризмом в районах от восточной и западной частей Евфрата до Средиземноморья», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер решительно опроверг слухи о притязании Анкары на территории Дамаска, подчеркнув, что Турция выступает за территориальную целостность Сирии. По словам Эрдогана, он поддерживает контакты по Сирии с президентом России Владимиром Путиным.

«Надеемся на принятие в ближайшее время в Сирии новой конституции, что позволит стабилизировать ситуацию и совершить необходимые шаги для решения имеющихся проблем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что из мечетей в регионах на границе с Сирией были сделаны объявления о начале военной операции против курдских военизированных формирований. В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу опроверг сообщения о начале операции, добавив, что говорил по этому поводу с губернатором. Информацию о начале операции не подтвердили и сирийские курды.

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Варвара Кошечкина
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