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Украинцы разочаровались в Зеленском после интервью американской газете

Washington Post: украинцы разочаровались в Зеленском, не предупредившем их о спецоперации
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Украинский президент подвергся беспрецедентной критике в стране после того, как в интервью американской газете The Washington Post признал, что был предупрежден США о планах России начать специальную военную операцию, однако принял решение скрыть это от граждан, об этом журналистка Лиз Слай (Liz Sly) пишет в новой статье.

По словам автора, до этой недели жители Украины, вероятно, воспринимали Зеленского как человека, находящегося вне всякой критики. Он был для них национальным героем, который остался в Киеве, несмотря на риск своей личной безопасности в ходе боевых действий. Однако отношение украинцев к главе государства после интервью изменилось, они разочаровались в нем.

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«Комментарии Зеленского для газеты привели к тому, что пузырь лопнул, и за этим последовал целый шквал общественной критики беспрецедентного с начала спецоперации масштаба», — пишет издание.

Зеленский объяснил решение скрыть от граждан планы России риском появления паники. Он добавил, что не хотел спровоцировать отток людей из страны, что привело бы к экономическому коллапсу. Украинцам, прочитавшим публикацию, не понравилось то, что президент поставил в приоритет состояние экономики, а не их благополучие. «Они предположили, что многие жизни были бы спасены, если бы правительство должным образом подготовило население к последующим событиям», — добавил автор.

Ранее Зеленский объяснил отказ реагировать на предупреждения США о спецоперации.

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Марина Совина
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