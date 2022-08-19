Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Литвы прокомментировал выдачу виз россиянам

Литва продолжит выдавать визы россиянам и белорусам по гуманитарным причинам
СюжетВизы в Европу:
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.

По словам Ландсбергиса, Литва продолжит выдавать визы россиянам и белорусам по гуманитарным соображениям. «Но солнечные ванны — это не гуманитарная причина»,— констатировал он.

Ранее Ландсбергис призвал Евросоюз «сказать ясное "нет" туристам из России и Белоруссии» и предложил «найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным». По его мнению, подобные меры должны действовать по меньшей мере в течение того времени, пока продолжается российская специальная военная спецоперация на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Над Севастополем сработала система ПВО
Трасс изменила свою позицию по встрече с Путиным на саммите G20
Памфилова заявила о «мыльных пузырях фейков» из Прибалтики
Футболист сборной Бразилии перейдет из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»
В Болгарии допустили возможность иска к «Газпрому»
Британцы раскритиковали Сунака после его слов о Путине
Звезда сериала «Мажор» высказался об определении «москвич»
Глава МИД Литвы прокомментировал выдачу виз россиянам
В Германии захотели запретить магазинам надолго открывать двери
Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии армянского Масиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.