Глава МИД Литвы прокомментировал выдачу виз россиянам

Литва продолжит выдавать визы россиянам и белорусам по гуманитарным причинам

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.

По словам Ландсбергиса, Литва продолжит выдавать визы россиянам и белорусам по гуманитарным соображениям. «Но солнечные ванны — это не гуманитарная причина»,— констатировал он.

Ранее Ландсбергис призвал Евросоюз «сказать ясное "нет" туристам из России и Белоруссии» и предложил «найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным». По его мнению, подобные меры должны действовать по меньшей мере в течение того времени, пока продолжается российская специальная военная спецоперация на Украине.