Мужчина похудел на 114 килограммов и стал персональным тренером

Independent: британец Нил Скурра сбросил 114 килограммов и рассказал о своем похудении

41-летний британец Нил Скурра сбросил 114 килограммов, стал персональным тренером и теперь помогает похудеть другим людям. Об этом сообщает издание Independent.

Скурра считает, что начал полнеть в детстве, когда после смерти отца находил утешение в еде. Спустя много лет его вес достиг 233 килограммов, ему приходилось носить одежду размера 6XL, а обхват его талии составлял 152 сантиметра. Мужчина понимал, что с этим нужно что-то делать. «Я много раз пытался сбросить вес, но постоянно терпел неудачу. Я сказал себе, что в этот раз я сделаю все по-другому», — рассказал он.

Ради похудения Скурра начал регулярно ходить на прогулки, а также сократил энергетическую ценность потребляемой еды до 2,5 тысячи килокалорий в день. Он также изменил свои пищевые привычки: вместо хлеба с толстым слоем масла на завтрак начал есть греческий йогурт с ягодами и гранолой, а вредный фастфуд заменил на куриную грудку и свежие овощи.

За четыре года Скурра сбросил половину своего веса. Обхват его талии уменьшился до 96 сантиметров, а размер одежды — до XL. Мужчина завел аккаунт в социальной сети TikTok, где делится историей своего похудения и низкокалорийными продуктами со 160-тысячной аудиторией.

В 2021 года Скурра стал персональным тренером и специалистом по похудению. За год работы мужчина смог помочь сотне людей избавиться от лишнего веса.

Ранее сообщалось, что 38-летние родители из Лос-Анджелеса, Калифорния, сбросили 95 килограммов после замечания сына. Переломный момент наступил после того, как младший сын назвал мать толстой.