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Авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских самолетах

«Известия»: авиакомпаниям предложили взять в лизинг самолеты Як-42Д для рейсов за рубеж

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Организация «АТ-Лизинг» предложила российским авиакомпаниям взять в лизинг советские 120-местные самолеты Як-42Д. Они позволят осуществлять рейсы за рубеж без опасения санкций. У «АТ-Лизинг» 14 таких бортов — весной-летом компания обращалась с предложением к нескольким перевозчикам, пишут «Известия» со ссылкой на источники на авиарынке.

Некоторые перевозчики получили предложение в письменном виде, с другими представителями рынка общались устно. Лизинг Як-42 изучали в «Ираэро», Red Wings и группе Utair. Гендиректор «Ираэро» Юрий Лапин заявил, что предложенные самолеты не устроили компанию. «И вряд ли мы будем рассматривать другие самолеты этого же типа. Дело не в его возрасте, а в его эксплуатационных характеристиках», — объяснил он.

Два информатора в Utair сообщили, что также не намерены летать на Як-42, поскольку лизингодатель готов поддерживать эксплуатацию самолетов в течение трех лет. На такой срок брать воздушные средства «никто не будет». «А в нынешней ситуации фактического локдауна, отсутствия многих заграничных рейсов на ближайшие три года отрасли хватит и существующего парка», — отметили в Utair.

В свою очередь директор «Ижавиа» по общим вопросам Павел Кульнев заявил, что экипажи на такие самолеты не готовят уже более десяти лет. Поэтому на рынке наблюдается жесткий дефицит пилотов на Як-42. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев допустил, что в будущем самолеты могут быть интересны заказчикам. Однако сейчас у авиакомпаний достаточно бортов в наличии.

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Марина Совина
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