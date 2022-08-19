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Наряды в стиле Жанны Агузаровой стали новым трендом в соцсетях

Наряды, вдохновленные эстетикой weird girl, стали трендом знаменитостей и инфлюэнсеров

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Одежда, вдохновленная эстетикой weird girl («странная девушка»), стала новым трендом в социальных сетях. На ролики, опубликованные в TikTok, обратили внимание в Medialeaks.

Согласно материалу, знаменитости и блогеры начали появляться на публике в нарядах, составленных из не сочетающихся по фасону и цвету вещей. Отмечается, что в подобных образах регулярно выходила в свет российская певица Жанна Агузарова. Например, исполнительница надевала джинсы вместе с юбками, а массивную обувь — с яркими гетрами.

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Журналисты подчеркнули, что тенденции последовали как звезды, так и инфлюэнсеры. Например, супермодель Белла Хадид несколько раз прошлась по улице в неоновых летних вещах в сочетании с вязаными шапками и шарфом, а ее сестра Джиджи предпочла жилет, выполненный в стиле пэтч-ворк из лоскутов. Помимо них, флешмоб поддержали манекенщица Кендалл Дженнер, которая регулярно надевает одежду с анималистичным принтом или предметы гардероба с перьями, а также актриса Хантер Шафер, сочетающая вещи различной расцветки или меховые изделия с легкими нарядами.

В июне редактор портала Page Six Style Элана Фишман назвала самую модную откровенную одежду на лето 2022 года. По словам стилистки, певицы Дженнифер Лопес, Рианна, Рита Ора, актриса Джулия Фокс, а также модели Хейли Бибер и Оливия Калпо ввели тренд на вещи на тонких бретелях и завязках. В связи с этим эксперт предложила добавить в свой повседневный гардероб изделия с вырезами и декольте, дополненными шнуровкой.

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Майя Пономаренко
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