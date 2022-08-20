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Тело россиянина с восьмимесячной дочерью обнаружили под окнами многоэтажки

СКР: тело мужчины и его восьмимесячной дочери обнаружили под окнами многоэтажки в Балашихе

Фото6 Мария Девахина / РИА Новости

Тело мужчины и его восьмимесячной дочери обнаружили под окнами многоэтажки в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, мужчина 1990 года рождения, погибший ребенок — его дочь.

«Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 19 августа под окнами многоэтажного дома тел мужчины и 8-месячного ребенка с повреждениями, характерными при падении с большой высоты (подпунктов "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ)», — сообщила Врадий.

Расследование взяла под контроль подмосковная прокуратура. Как сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы Московской области Екатерина Короткова.

«Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия», — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Ижевске мать и ее ребенок погибли, выпав из окна жилого дома. По данным канала, тела россиянки и ребенка нашли под окнами утром в пятницу, 12 августа. От полученных травм они скончались на месте.

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Марина Совина
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